Смородская: «Хорошо, что матч Россия – Парагвай отменили»

Понедельничный товарищеский матч сборных России и Парагвая был отменён из-за ужасного теракта, совершённого в Красногорске. Комментарий по поводу отмены игры дала Ольга Смородская, которая в своё время работала на посту президента московского «Локомотива».

«Безусловно, проведение матча с Парагваем в запланированную дату стало бы огромной ошибкой. Хорошо, что его отменили. По-другому поступить было бы неправильно, так нельзя», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Из-за трагедии в Красногорске и последующей отмены матча с Парагваем мартовский сбор национальной команды России был завершён досрочно. В следующий раз российская сборная соберётся в июне.