Пономарёв оценил последние выступления Чалова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу выступлений нападающего Фёдора Чалова. По мнению Пономарёва, в настоящий момент футболист не готов к переезду в европейский чемпионат.

«Именно сейчас он точно не готов. Посмотрите, как Фёдор начал этот год. Словно ему что-то мешает. Могут ли ему мешать переговоры о новом контракте? Возможно, но определённо точно, что какая-то проблема есть», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Действующий контракт 25-летнего Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 календарного года. При этом ранее в московском клубе говорили о достижении принципиальной договорённости с игроком о новом трудовом соглашении.

В сезоне 2023/2024 Фёдор Чалов провёл 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре голевых паса на партнёров.