В «Твенте» прокомментировали отсутствие голов Угальде в «Спартаке»

В зимнее трансферное окно нападающий Манфред Угальде сменил «Твенте» на «Спартак». Ян Стройер, который в нидерландском клубе является советником правления, прокомментировал тот факт, что Угальде не смог забить в трёх прошедших официальных матчах за московскую команду.

«Угальде до сих пор не забил? Это не моя работа – обсуждать такие вещи. Если бы игрок находился в «Твенте» – да, но я не могу разговаривать про футболистов других клубов», - цитирует Стройера «РБ Спорт».

Представитель «Твенте» отметил, что он даже не знал о матчах Угальде за «Спартак», поскольку в нидерландской прессе это не освещали. Стройер не стал оценивать перспективы костариканца в российском клубе, сославшись на то, что он не видел матчей «Спартака».

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.