Карпин озвучил наиболее проблемную позицию в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о самой проблемой позиции в команде. У специалиста спросили, является ли таковой позиция центрального защитника.

«Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

В марте сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче на своём поле со счётом 4:0. Следующий сбор команды Валерия Карпина пройдёт в июне. В него войдёт гостевая товарищеская игра против сборной Беларуси.

Карпин поставил оценку сборной России за матч с Сербией