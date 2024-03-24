Рианчо выделил главных звёзд сборной России

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о перспективах сборной России при условии отсутствия санкций. По словам Рианчо, российская команда смогла бы выйти на Евро-2024, имея неплохое поколение игроков.

Также Рианчо ответил на вопрос, кто бы из игроков сборной России мог бы блеснуть на чемпионате Европы.

«Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звёздами сборной России – это очень талантливые игроки», - сказал Рианчо «РБ Спорт».

Как известно, санкции в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА работают уже больше двух лет. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские игры.