Радченко — об ударе Ерохина: «Мне показалось, что гол в том эпизоде был»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о моменте с незасчитанным голом Александра Ерохина в матче с «Црвеной Звездой».

Напомним, товарищеская встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из Сербии. В одном из эпизодов Ерохин пробил по воротам, и мяч пересек линию ворот, но судью этого не заметили.

«Там на стадионе большая плазма, повторы с разных ракурсов сразу показали, и мне показалось, что гол в том эпизоде был», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ерохин провел 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три ассиста.

После 20 туров «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, набрав 40 очков.