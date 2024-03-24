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Радченко — об ударе Ерохина: «Мне показалось, что гол в том эпизоде был»

24 Марта 2024 • 17:19 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о моменте с незасчитанным голом Александра Ерохина в матче с «Црвеной Звездой».

Напомним, товарищеская встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из Сербии. В одном из эпизодов Ерохин пробил по воротам, и мяч пересек линию ворот, но судью этого не заметили.

«Там на стадионе большая плазма, повторы с разных ракурсов сразу показали, и мне показалось, что гол в том эпизоде был», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ерохин провел 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три ассиста.

После 20 туров «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, набрав 40 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Дмитрий Радченко Александр Ерохин ещё теги
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