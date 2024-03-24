Хиддинк выразил уважение игрокам сборной России, сдавшим кровь для пострадавших

Футболисты сборной России накануне сдали кровь для пострадавших в результате ужасного теракта в Красногорске. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер российской национальной команды Гус Хиддинк.

«Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами крови. Любая помощь важна, когда случается такая трагедия», - цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Как известно, из-за теракта были отменены все ближайшие матчи турниров, которые проводит Российский футбольный союз. Отменена была и товарищеская игра между сборными России и Парагвая – она должна была состояться в понедельник.

24 марта стало днём траура в России.