В Госдуме высказались о возможном проведении матчей тура РПЛ без болельщиков

Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы, ответила на вопрос, нужно ли матчи ближайшего тура чемпионата России проводить при пустых трибунах.

«Сложно сказать – это должны решить наши спецслужбы. Мы не можем отменить все планирующиеся спортивные мероприятия, но вопросы ограничений – дело определенных структур», - цитирует Журову «РБ Спорт».

По мнению Журовой, для предстоящих спортивных событий в России должна быть выработана общая рекомендация. Депутат отметила, что спецслужбы оценят все риски и примут решение.

Как известно, в пятницу в Красногорске был совершён теракт. 24 марта объявлено днём траура в России.

Матчи 22-го тура Российской премьер-лиги должны пройти 29, 30 и 31 марта.