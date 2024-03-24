Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин – о теракте: «Несколько часов смотрел новости в шоковом состоянии»

24 Марта 2024 • 15:57 Комментировать

Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об ужасном теракте, совершённом в Красногорске в пятницу. Из-за трагедии был отменён матч Россия – Парагвай, который должен был пройти в понедельник.

У Карпина спросили, как он узнал о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Из телеграм-каналов. Потом уже на базе в Новогорске телевизор включил, несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии», - сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

Карпин добавил, что информацию от Максима Митрофанова, генсека РФС, об отмене матча с парагвайцами он получил в субботу утром.

24 марта объявлено днём траура в России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Защитник «Барселоны» подорожал на 1566% Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3 Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
16:11 · Россия. Премьер-лига
Риванди: «Был готов играть за ЦСКА бесплатно»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин – о теракте: «Несколько часов смотрел новости в шоковом состоянии»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Петрович — о аресте Промеса: «Невероятная глупость со стороны игрока «Спартака»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал о последнем звонке Василию Уткину
15:03 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «С «Зенитом» можно играть, «Спартак» должен ложиться костьми»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Спартака» встретились с 15-летним фанатом, который помог людям во время теракта фото
14:16 · Россия. Премьер-лига
«Берегите себя и близких»: Жена Карпина опубликовала фото фото
14:02 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» просмотрел футболиста «Локомотива»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Миладинович назвал российских игроков, которые заиграли бы в Европе
11:50 · Россия. Премьер-лига
Угальде вернётся в «Спартак» 28 марта
11:19 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Меня победы «Зенита» не раздражают, они выигрывают по делу»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором
11:03 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Потенциально Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Никакой обиды на «Сочи» у меня нет»
Все новости
Рекомендуем