Карпин – о теракте: «Несколько часов смотрел новости в шоковом состоянии»

Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об ужасном теракте, совершённом в Красногорске в пятницу. Из-за трагедии был отменён матч Россия – Парагвай, который должен был пройти в понедельник.

У Карпина спросили, как он узнал о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Из телеграм-каналов. Потом уже на базе в Новогорске телевизор включил, несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии», - сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

Карпин добавил, что информацию от Максима Митрофанова, генсека РФС, об отмене матча с парагвайцами он получил в субботу утром.

24 марта объявлено днём траура в России.