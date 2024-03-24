Карпин рассказал о последнем звонке Василию Уткину

Во вторник не стало Василия Уткина – выдающегося спортивного журналиста и комментатора. Валерий Карпин находился в хороших отношениях с Уткиным, и главному тренеру сборной России задали вопрос, когда он в последний раз разговаривал с Василием.

«Набрал ему 6 марта, поздравил с днём рождения. Как обычно – всё на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, ещё успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин отметил, что за годы общения с Уткиным между ними не было ни одной ссоры, несмотря на взрывные характеры.

Василий Уткин был похоронен в воскресенье в Балашихе. Церемонию прощания посетили многие известные личности из футбольного мира, а также болельщики, для которых голос Уткина стал одним из символов эпохи.