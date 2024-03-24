15-летний болельщик «Спартака» Ислам Халилов во время ужасного теракта в Красногорске помог многим людям эвакуироваться из здания. «Красно-белые» не прошли мимо этой истории и пригласили парня в расположение команды. Халилов встретился с футболистами – они поблагодарили молодого человека за проявленный героизм.

Халилов получил от спартаковцев именную футболку, подарки и абонемент на матчи.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команды Гильермо Абаскаля запланирован на 30 марта, «красно-белые» сыграют против «Урала».