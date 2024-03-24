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«Берегите себя и близких»: Жена Карпина опубликовала фото фото

24 Марта 2024 • 14:16 Комментировать

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России, сделала публикацию в социальных сетях. Она показала несколько семейных фотографий с Валерием Карпиным и дочерями.

«Берегите себя и своих близких, проводите с ними каждую свободную минуту. В эти дни особенно ощущаешь, что на самом деле важно», - так Дарья подписала фотографии.

Стоит сказать, что 24 марта является днём траура в России. Страна скорбит по погибшим в результате ужасного теракта в Красногорске. Из-за трагедии были отменены спортивные мероприятия, в том числе товарищеский матч между сборными России и Парагвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дарья Карпина
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