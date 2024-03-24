«Ювентус» просмотрел футболиста «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай находится в сфере интересов туринского «Ювентус». Как сообщает Tuttosport, скауты «старой синьоры» просмотрели 20-летнего футболиста в товарищеском матче сборных Албании и Чили (0:3).

Как информирует источник, албанский футболист соответствует требованиям итальянского гранда. Портал Transfermarkt оценивает игрока всего в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Марио провел 14 поединков в Российской премьер-лиге, в которых получил три желтые карточки. Срок действующего трудового соглашения между Митаем и «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2027 года.