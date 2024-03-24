Лепёхин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о российских игроках, которые представляют европейские клубы.

По мнению эксперта, если российскому игроку удалось перейти в команду из Европы, то на него действительно рассчитывали.

«Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт. Кто-то уже сумел зарекомендовать себя, а у кого-то всё впереди», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, все вышеперечисленные футболисты приняли участие в товарищеском матче сборной России против Сербии (4:0). Один из голов записал на свой счёт Миранчук.