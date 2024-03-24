Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах»

24 Марта 2024 • 13:32 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о российских игроках, которые представляют европейские клубы.

По мнению эксперта, если российскому игроку удалось перейти в команду из Европы, то на него действительно рассчитывали.

«Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт. Кто-то уже сумел зарекомендовать себя, а у кого-то всё впереди», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, все вышеперечисленные футболисты приняли участие в товарищеском матче сборной России против Сербии (4:0). Один из голов записал на свой счёт Миранчук.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Константин Лепёхин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Защитник «Барселоны» подорожал на 1566%
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3 Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
14:02 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» просмотрел футболиста «Локомотива»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Миладинович назвал российских игроков, которые заиграли бы в Европе
11:50 · Россия. Премьер-лига
Угальде вернётся в «Спартак» 28 марта
11:19 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Меня победы «Зенита» не раздражают, они выигрывают по делу»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором
11:03 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Потенциально Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Никакой обиды на «Сочи» у меня нет»
10:31 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщилии о проведении Дня донора на «ВЭБ Арене»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Ротенберг часто заходил в раздевалку «Сочи» и произносил речи»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «При Бердыеве не было семейной атмосферы»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «После ухода Федотова в «Сочи» всё пошло не так»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Закономерным итогом матча «Црвена Звезда» — «Зенит» была бы ничья»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «Морено сказал, что не рассчитывает на меня»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Радимов – об Уткине: «Он помог мне вернуться не только в футбол, а вообще в жизнь»
Все новости
Рекомендуем