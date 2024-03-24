Обляков: «Страшная трагедия, берегите друг друга»

Хавбек национальной сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта.

«Страшная трагедия. Прошу всех, будьте аккуратны, бдительны, берегите друг друга. Соболезнования всем близким погибших», - оставил сообщение «армеец» в своих социальных сетях.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные преступники устроили стрельбу по посетителям. В результате трагических событий погибли люди. Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура. Все спортивные мероприятия были отменены.