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Игрок «Спартака» пожертвовал 500 тысяч рублей пострадавшим в теракте

24 Марта 2024 • 08:19 Комментировать

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев пожертвовал 500 тысяч рублей семьям пострадавших и погибших в теракте. Нападающий отправил солидную сумму в благотворительный фонд.

«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, неизвестные открыли стрельбу по посетителям. В результате трагических событий погибли более 100 человек. 24 марта объявлено днем траура.

Дюков: «РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим»

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Спартак Москва Александр Соболев
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