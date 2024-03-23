«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» в помощь семьям погибших в «Крокусе»

«Зенит» материально поможет семьям погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба в социальных сетях, все деньги, вырученные с домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Балтикой», будут направлены семьям погибших и пострадавших.

Встреча пройдёт 7 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной РПЛ, имея в своём активе 40 очков. «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на одно очко, а идущий третьим «Динамо» - на два.

Сегодня команда Сергея Семака в товарищеском матче в Сербии проиграла «Црвене Звезде» со счетом 0:1.Текстовая трансляция поединка была доступна на портале LiveResult.