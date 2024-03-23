«Зенит» потерял Марио Фернандеса в товарищеском матче

В субботу «Зенит» в Сербии проводит товарищеский матч против «Црвены Звезды». В перерыве на замену в составе питерцев вышел защитник Марио Фернандес. По ходу второго тайма опытный игрок получил травму на ровном месте, оступившись. Сергей Семак заменил Фернандеса на Педро, который уже играл в этом матче. В товарищеских матчах обратные замены допустимы.

Наверняка после игры станет известно, насколько серьёзная травма у 33-летнего Фернандеса. Будем следить за новостями.

А следить за концовкой игры между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.