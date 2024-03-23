Обляков – о трагедии в «Крокус Сити Холл»: Будьте бдительны, берегите друг друга

Хавбек национальной команды России Иван Обляков высказался о вчерашней трагедии в здании «Крокус Сити Холл».

- Страшная трагедия. Прошу всех, будьте аккуратнее, бдительны, берегите друг друга, - написал футболист ЦСКА в своих социальных сетях.

Также Обляков принёс соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 22 марта группа вооружённых неизвестных людей проникла в концертный зал «Крокус Сити Хол» и растреляла множество людей. Также в здании было несколько взрывов. Завтра, 24 марта в России объявлен день траура.