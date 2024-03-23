«Зенит» назвал состав на матч с «Црвеной Звездой»

В субботу вечером «Зенит» проведёт гостевой товарищеский матч против «Црвены Звезды». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Родригао, Нино, Сантос, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Мантуан, Педро, Изидор.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент является лидером в турнирной таблице РПЛ.