Защитник «Оренбурга» ответил, есть ли в России игроки сильнее Мудрика

Игрок «Оренбурга» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович ответил на вопрос, есть ли в России футболисты, которые сильнее вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Сложно сказать, потому что на поле всё чувствуешь иначе. Но я никогда не видел настолько быстрого игрока. Очень резкий, со взрывным рывком с места. Просто бум – и за несколько шагов он развивает фантастическую скорость», - цитирует Гойковича «РБ Спорт».

В четверг сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 2:1 и пробилась в финал стыковых игр за право выступить на Евро-2024. Гойкович пропускал эту игру по причине дисквалификации.

В решающей битве за путёвку на чемпионат Европы украинцы сыграют против Исландии во вторник, 26 марта.

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