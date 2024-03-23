Каррера оценил решение «Спартака» отменить матч

«Спартак» решил отменить субботний товарищеский матч против «Нефтчи». Решение связано с ужасным терактом в Красногорске. Комментарий насчёт отмены игры дал бывший тренер «красно-белых» - Массимо Каррера.

«Спартак» принял правильное решение отменить товарищеский матч в связи с трагическим событием в России. Безусловно, я поддерживаю это решение», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Отметим, что под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выигрывал титул Премьер-лиги. Это было второе чемпионство «красно-белых» в XXI веке после триумфа в далёком 2001 году.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.