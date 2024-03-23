Игроки «Спартака» сдадут кровь для пострадавших во время теракта

«Спартак» в своих социальных сетях сообщил о том, что футболисты клуба планируют сдать кровь, что помочь тем, кто пострадал в результате вчерашнего теракта в «Крокус Сити Холл».

Отмечается, что также «Спартак» окажет пострадавшим финансовую помощь.

Напомним, вчера, 22 марта в здании «Крокус Сити Холл» произошёл теракт в преддверии концерта, в результате чего погибло более 130 человек, также много людей серьёзно пострадали.

Ранее «красно-белые» отменили товарищескую игру с «Нефтчи», которая должна была состояться сегодня в Азербайджане.