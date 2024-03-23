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Игроки «Зенита» почтили память жертв теракта, посетив белградский храм видео

23 Марта 2024 • 18:41 Комментировать

Футболисты и тренеры «Зенита» в субботу приняли приглашение сербской стороны и побывали в храме святого Саввы в Белграде. Об этом рассказывает пресс-служба питерского клуба.

«Игроки и тренеры «сине-бело-голубых» встретились с настоятелем храма, который провёл для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в московском «Крокус Сити Холле», - говорится в сообщении «Зенита».

 

В субботу вечером «Зенит» поведёт товарищеский матч против «Црвены Звезды». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что после двадцати туров «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги.

«Зенит» сделал заявление по матчу с «Црвеной Звездой»

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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