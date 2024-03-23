Смородская оценила решение отменить матч «Спартака»

Из-за теракта в Красногорске «Спартак» принял решение отменить товарищеский матч в Азербайджане против «Нефтчи», который должен был состояться в субботу. Комментарий на этот счёт дала Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива».

«Команды поступили правильно! Однозначно, правильно», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент, после двадцати сыгранных туров, занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на девять зачётных баллов.