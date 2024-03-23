Камоцци выразил соболезнования после теракта в России

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался после ужасного теракта, которые в пятницу был совершён в Красногорске в «Крокус Сити Холле».

«То, что произошло, - трагедия. Я выражаю свою солидарность со всем российским народом, который пострадал от этого террористического акта», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Из-за теракта понедельничный товарищеский матч сборной России против Парагвая был отменён. Позже Российский футбольный союз объявил о переносе ближайших матчей всех турниров, проводимых под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибло 115 человек.