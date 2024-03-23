«Зенит» сделал заявление по матчу с «Црвеной Звездой»

«Зенит» выступил с заявлением по поводу субботнего товарищеского матча против «Црвены Звезды». Несмотря на теракт в Красногорске, игра в Белграде с участием чемпиона России последних лет состоится. «Сине-бело-голубые» разъяснили свою позицию по этому вопросу.

«Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», - говорится в сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых».

Матч между «Црвеной Звездой и «Зенитом» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

После двадцати туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.