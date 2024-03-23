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Матч «Зенита» не будет отменён

23 Марта 2024 • 16:43 Комментировать

В России отменили футбольные матчи из-за трагедии в Красногорске, где в пятницу был совершён теракт. «Спартак» в субботу должен был провести товарищескую игру против «Нефтчи» в Азербайджане, но эта встреча тоже была отменена.

А вот «Зенит» в субботу вечером сыграет против «Црвены Звезды» в Белграде, матч отменён не будет. Об этом сообщает телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на SportKlub.

Отмечается, что объединение фанатов «Црвены Звезды» сделало заявление. В нём отмечается, что собрать полный стадион на матче против «Зенита» будет единственным способом поддержать скорбящую Россию.

Матч «Црвена Звезда» - «Зенит» стартует в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда
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