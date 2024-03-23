Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, держат ли уровень сборной России отечественные футболисты, выступающие в зарубежных клубах.

- В РФС допускают ответный матч с сербами уже в Белграде. Как расцениваете такую вероятность?

- Если разрешение получат, могут сыграть. Правда, добраться туда будет тяжело. Скорее всего, через Турцию. Но сам факт матча – это правильный ход. Думаю, что давление на сербов будет оказываться. А как без него? Молодцы сербы, что выстояли и приехали. Для этого надо иметь силу воли. Если они сделают ответную встречу, то будет здорово.

- Можно ли сказать, что наши легионеры сейчас не дают сборной России деградировать без международных матчей и держат ее уровень?

- Ребята, которые приехали из-за границы, выделялись. Например, Головин, не позволил нашей команде играть спустя рукава в матче с Сербией. Он зарядил ребят, и наша команда смотрелась хорошо. А когда вышли Миранчук и Захарян, они его поддержали. Поэтому и вся сборная достойно выглядела.

- Вы за то, чтобы больше наших футболистов уезжало играть за рубеж, как советовал Карпин?

- Головин – яркий пример того, почему надо уезжать играть за рубеж. Там он сделал себе карьеру. Посмотрите, как вырос его уровень. Здесь бы он дорос до такого уровня? Вряд ли. Миранчук и Захарян тоже показательны. Но если ехать, то там надо играть, а не на лавочке сидеть. Желательно, чтобы это был клуб, который участвует в еврокубках и на что-то претендует в своем чемпионате. Думаю, если спросить у Головина, посоветует ли он нашим ребятам уезжать или оставаться играть в РПЛ, то ответ очевиден. Тут выбор между деньгами и повышением мастерства. Здесь футболисты находятся в тепличных условиях, особо не напрягаются, конкуренция не велика, а деньги приличные. А там надо еще выиграть конкуренцию за место на поле и адаптироваться к другой среде.

- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил возможность проведения летом турнира с участием трех сборных. Как бы к этому отнеслись?

- Можно было бы не три, а больше сборных собрать: Китай, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Индию. Можно было бы сделать такой призовой фонд, что очередь стояла бы. Не обязательно же с европейцами играть. Есть много других стран.

- РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Ваше мнение?

- Надо узнать мнение Карпина. На два фронта работать сложно – это износ. Если у него есть силы и он готов, то надо перезаключать. У него все получается. Но ему надо помогать всеми силами. В том числе это должны делать и клубы, которые могут готовить игроков для сборной. Это важно, чтобы была конкуренция.

- Если не Карпин, то кто мог бы возглавить сборную?

- Главное, чтобы она развивалась. Хотелось бы, чтобы у руля национальной команды был россиянин, но если согласится тренер уровня Хиддинка, я тоже буду не против. Важно, чтобы человек не просто приехал за деньгами.

Елена Григорьевская