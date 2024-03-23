Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможной ответной игре с Сербией.

Как известно, в четверг сборная России разгромила Сербию в Москве со счётом 4:0.

- В РФС допускают ответный матч с Сербами уже в Белграде. Как расцениваете такую перспективу?

- Это было бы очень хорошо. А с кем нам еще играть, как не с сербами? У них неплохая команда, но в недавнем матче все испортил судья. Можно дать пенальти, но надо было показать Гайичу желтую карточку, а не красную. Получается двойное наказание: удаление с поля и одиннадцатиметровый. Эти правила надо менять. Так не годиться.

- В целом сербы по этой игре понравились?

- Да. Но они были обескуражены, просто морально убиты после удаления Гайича, и не знали что делать. Уже смирились с поражением. Все-таки никто в них не бросит камня, что они уступили, играя в меньшинстве. Ответственности никакой из-за этой отмазки. Но если мы поедем играть в Белград, все будет по-другому. Шансов выиграть там намного меньше. Сербы в Москве давали нам принимать мяч, не так плотно играли с нашими футболистами, которые спокойно получали мяч. Понравилось, что сербы неплохо играли в пас, вовремя все отдавали.

- Можно сказать, что наши легионеры сейчас не дают сборной России деградировать?

- Конечно. Три человека у нас играло. Захарян только вышел и нанес три удара по воротам. Не то, что Чалов. Он ждет, когда соперник ошибется в штрафной площади, а надо брать мяч и обводить игроков.

- Вы за то, чтобы больше наших футболистов уезжало играть за рубеж, как советует Карпин?

- Да. Если приглашают, надо ехать. Обязательно. И играть в хорошей команде. Так ребята могут повысить свой профессиональный уровень. Все наши трое легионеров хорошо себя проявили.

- Надо уезжать именно в сильные клубы?

- Не обязательно. Это может быть любая европейская команда в высшем дивизионе.

- Генсек РФС Максим Митрофанов сказал, что летом, возможно, пройдет турнир с участием трех сборных. Как вам идея?

- Мне она нравится. Мы проводили такие турниры в советское время, где играли наши первая, вторая, олимпийская команда. А сейчас если это будут сборные других стран, еще лучше. Я только за.

- РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Ваше мнение?

- Ну а кого еще приглашать? Не иностранца же. Хватит. Они уже надоели. Многим не нравится, что Карпин совмещает работу, но это не страшно.

- А если это будет российский специалист?

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- Тогда я вижу в этой роли Черчесова. Хороший тренер, жесткий, требовательный. Может подействовать на футболистов своим авторитетом. Или жестко поговорить. А по-другому с ними нельзя.

Елена Григорьевская