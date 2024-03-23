Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв назвал тренера, которого видит в сборной России вместо Карпина эксклюзив

23 Марта 2024 • 16:31 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможной ответной игре с Сербией. 

Как известно, в четверг сборная России разгромила Сербию в Москве со счётом 4:0. 

- В РФС допускают ответный матч с Сербами уже в Белграде. Как расцениваете такую перспективу?

- Это было бы очень хорошо. А с кем нам еще играть, как не с сербами? У них неплохая команда, но в недавнем матче все испортил судья. Можно дать пенальти, но надо было показать Гайичу желтую карточку, а не красную. Получается двойное наказание: удаление с поля и одиннадцатиметровый. Эти правила надо менять. Так не годиться.

- В целом сербы по этой игре понравились?

- Да. Но они были обескуражены, просто морально убиты после удаления Гайича, и не знали что делать. Уже смирились с поражением. Все-таки никто в них не бросит камня, что они уступили, играя в меньшинстве. Ответственности никакой из-за этой отмазки. Но если мы поедем играть в Белград, все будет по-другому. Шансов выиграть там намного меньше. Сербы в Москве давали нам принимать мяч, не так плотно играли с нашими футболистами, которые спокойно получали мяч. Понравилось, что сербы неплохо играли в пас, вовремя все отдавали.

- Можно сказать, что наши легионеры сейчас не дают сборной России деградировать?

- Конечно. Три человека у нас играло. Захарян только вышел и нанес три удара по воротам. Не то, что Чалов. Он ждет, когда соперник ошибется в штрафной площади, а надо брать мяч и обводить игроков.

- Вы за то, чтобы больше наших футболистов уезжало играть за рубеж, как советует Карпин?

- Да. Если приглашают, надо ехать. Обязательно. И играть в хорошей команде. Так ребята могут повысить свой профессиональный уровень. Все наши трое легионеров хорошо себя проявили.

- Надо уезжать именно в сильные клубы?

- Не обязательно. Это может быть любая европейская команда в высшем дивизионе.

- Генсек РФС Максим Митрофанов сказал, что летом, возможно, пройдет турнир с участием трех сборных. Как вам идея?

- Мне она нравится. Мы проводили такие турниры в советское время, где играли наши первая, вторая, олимпийская команда. А сейчас если это будут сборные других стран, еще лучше. Я только за.

- РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Ваше мнение?

- Ну а кого еще приглашать? Не иностранца же. Хватит. Они уже надоели. Многим не нравится, что Карпин совмещает работу, но это не страшно.

- А если это будет российский специалист?

Реклама


- Тогда я вижу в этой роли Черчесова. Хороший тренер, жесткий, требовательный. Может подействовать на футболистов своим авторитетом. Или жестко поговорить. А по-другому с ними нельзя.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Сербии Станислав Черчесов Фёдор Чалов Арсен Захарян Владимир Пономарёв ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти
Спортивные новости
СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сделал заявление по матчу с «Црвеной Звездой»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенита» не будет отменён
16:26 · Россия. Премьер-лига
Игроки сборной России сдали кровь для пострадавших во время теракта фото
15:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил об отмене матча в Азербайджане официально
13:46 · Россия. Премьер-лига
Каррера выразил соболезнования в связи с терактом
12:58 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк выразил соболезнования в связи с трагедией
11:24 · Россия. Премьер-лига
Власти Перми отказались отменять матч между женскими «Звезда-2005» и ЦСКА
11:12 · Россия. Премьер-лига
Дюков: «РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим»
10:52 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» отменило матч с «Крыльями Советов»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился мнением о возможном переходе Чалова в «Зенит»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС ответил на вопрос о реформе чемпионата России
09:26 · Россия. Премьер-лига
Дюков: «Спартак» должен принять решение по Промесу»
09:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холл»
22 Марта
23:14 · Россия. Премьер-лига
Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт
23:07 · Чемпионаты
Виктор Гусев с женой были в «Крокус Сити Холл» в момент теракта
Все новости
Рекомендуем