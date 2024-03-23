Футболисты национальной сборной России сдали кровь для людей, которые пострадали в результате теракта в Красногорске. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба команды.

В публикации также можно увидеть адреса, по которым желающие тоже могут сдать кровь.

Как известно, из-за трагических событий понедельничный товарищеский матч сборной России против Парагвая был отменён. Мартовский сбор российской национальной команды завершился досрочно.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) сделал заявление об отмене ближайших игр всех турниров под своей эгидой.