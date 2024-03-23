В субботу «Спартак» должен был провести товарищеский матч против «Нефтчи» в Азербайджане. Из-за трагических событий в Красногорске «красно-белые» приняли решение об отмене игры в Баку.

«Мысли всей нашей команды – с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Накануне в Красногорске был совершён теракт, погибли более 100 человек.

«Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.