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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС сделал заявление об отмене игр

23 Марта 2024 • 14:14 Комментировать

Российский футбольный союз выпустил заявление по поводу отмены матчей ближайшего тура во всех соревнованиях, проходящих под эгидой организации. Соответствующее решение приняло бюро исполкома РФС.

«Это игры Женской Суперлиги, Первой лиги,  Второй лиги, Суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО», - объясняет пресс-служба РФС.

О новых датах проведения игр будет объявлено дополнительно.

Отмена футбольных матчей связана с терактом в «Крокус Сити Холл».  Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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РФС
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