Каррера выразил соболезнования в связи с терактом

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

«В такой ситуации тяжело говорить. Это обескураживающая новость. Я рядом и выражаю соболезнования родственникам погибших», - передает слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате теракта погибли десятки людей.

Из-за трагедии был отменен товарищеский матч сборных России и Парагвая, а также перенесены все игры 24-го тура Мелбет-Первой лиги.