Хиддинк выразил соболезнования в связи с трагедией

Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк, поработавший в национальной сборной России, выразил свои соболезнования в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

«Ужасающая трагедия... Какой ужас некоторые могут причинить невинным людям. Мои искренние соболезнования!» - передает слова Хиддинка «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого погибли люди.

В связи с трагическими событиями был отменен товарищеский поединок между сборными России и Парагвая, проведение которого планировалось 25 марта.