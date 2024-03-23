Власти Перми отказались отменять матч между женскими «Звезда-2005» и ЦСКА

Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими «Звезда-2005» и московским ЦСКА. Поединок должен состояться со зрителями.

Отмечается, что московский клуб предложил отменить игру. По словам представителей «армейцев», футболистки команды не спали почти всю ночь и находятся в подавленном состоянии. ЦСКА является лидером Суперлиги после двух сыгранных туров.

Напомним, РФС в данный момент рассматривает возможность перенести 24-й тур Российской премьер-лиги из-за трагических событий в Москве. Многие массовые мероприятия по всей стране уже отменены.