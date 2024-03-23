Дюков: «РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

«РФС вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Еще раз хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии», - передает слова руководителя пресс-служба РФС.

В пятницу, 22 марта, произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате трагедии погибли люди. Из-за трагических событий был отменен контрольный матч между национальными командами России и Парагвая.