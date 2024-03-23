В Российской премьер-лиге рассмотрят вопрос о переносе 24-го тура из-за теракта в Москве. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В пятницу, 22 марта, произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате трагедии погибли люди.

Из-за трагических событий был отменен товарищеский поединок между сборными России и Парагвая, запланированный на понедельник, 25 марта.

После 20 туров чемпионата страны «Зенит» занимает первое место в таблице. На второй строчке располагается «Краснодар», а на третьей – московское «Динамо».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким погибших в трагедии.