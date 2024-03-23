«Динамо» отменило матч с «Крыльями Советов»

Пресс-служба московского «Динамо» проинформировала о том, что товарищеская встреча с самарскими «Крыльями Советов» отменена.

«Товарищеский матч «Динамо» - «Крылья Советов», который изначально был запланирован на 23 марта, отменен», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в столичном клубе.

Напомним, что товарищеский поединок между командами должен был пройти сегодня, 23 марта.

После 20 проведенных туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, с 29 очками находятся на седьмой строчке.