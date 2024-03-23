Тарханов поделился мнением о возможном переходе Чалова в «Зенит»

Российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался насчет возможного перехода нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в петербургский «Зенит».
«Не могу сказать, у «Зенита» много нападающих. Если Чалов придет в «Зенит», то хорошо. Хотя ЦСКА по всем аспектам не хуже «Зенита», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний нападающий провел 20 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Фёдором и «армейцами» рассчитан до конца 2024 года. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Бан пользователя