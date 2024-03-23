Президент РФС ответил на вопрос о реформе чемпионата России

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о возможной реформе чемпионата России по футболу.

«Есть два турнира - Кубок и чемпионат, они успешно дополняют друг друга. Увеличилось количество игр, много интересных матчей. У нас достаточно большая плотность в турнирной таблице», - передает слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, что с февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

По итогам 20 туров Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице, вторым идет «Краснодар», а третьим – столичное «Динамо».