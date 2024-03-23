Дюков: «Спартак» должен принять решение по Промесу»

Глава РФС Александр Дюков поделился мыслями о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«В ней должен разобраться клуб, который и должен принять решение. Если он совершил правонарушение, то должен быть наказан и не должен играть в клубе РПЛ. Но окончательного решения ещё нет», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что Промес был задержан в ОАЭ и не смог вернуться с командой в Россию. Он до сих пор находится в Дубае и может быть экстрадирован в Нидерланды. На родине футболиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум уголовным делам.