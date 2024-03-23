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«Спартак» отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холл»

23 Марта 2024 • 09:03 Комментировать

Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холл».

«Сейчас все наши мысли с теми, кто пострадал или потерял близких в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Искренне соболезнуем и скорбим вместе с вами!» - гласит сообщение, опубликованное в телеграм-канале столичного клуба.

22 марта в концертном зале произошла стрельба, в результате которой погибли десятки людей.

Ранее было объявлено, что из-за трагических событий в столице отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, которые должны были пройти 23 и 24 марта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

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Спартак Москва
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