«Спартак» отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холл»

Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холл».

«Сейчас все наши мысли с теми, кто пострадал или потерял близких в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Искренне соболезнуем и скорбим вместе с вами!» - гласит сообщение, опубликованное в телеграм-канале столичного клуба.

22 марта в концертном зале произошла стрельба, в результате которой погибли десятки людей.

Ранее было объявлено, что из-за трагических событий в столице отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, которые должны были пройти 23 и 24 марта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.