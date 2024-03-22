Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт

В подмосковном «Крокус сити холл» вечером 22 марта произошли стрельба и пожар, повлекшие десятки человеческих жертв. Теракт произошёл перед концертом группы «Пикник».

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев, как сообщалось ранее, вместе с женой пришёл на концерт любимой группы.

«Сейчас со мной и женой все нормально. Мы вовремя убежали. Спасибо, что волнуетесь», - приводит слова Гусева портал Sport24.

Из-за произошедших событий мэр Москвы Сергей Собянин отменил все спортивные и культурные массовые мероприятия в Москве на ближайшие выходные.