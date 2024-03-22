Два матча выходных в женской Суперлиге перенесены на более поздний срок

Два матча третьего тура женской футбольной Суперлиги России перенесены на более поздний срок. Это связано с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл», в пятницу 22 марта там произошли стрельба и пожар перед концертом.

Так, отложены матчи между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом», а также между женской командой «Спартака» и «Рязанью-ВДВ». Резервные даты проведения матчей будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что игры мужских Мелбет-Первой лиги, а также Второй лиги, которые должны были пройти 23-24 марта в Москве и Подмосковье, также перенесены на другие даты.