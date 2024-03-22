«Пари НН» минимально обыграл клуб Второй лиги

Нижегородский «Пари НН» во время паузы на матчи национальных сборных провёл товарищеский матч с представителем Второй лиги, клубом «Знамя Труда». Клуб Премьер-лиги обыграл своего менее статусного соперника лишь с минимальным счётом. Единственный гол матча на 68-й минуте оформил Никита Каккоев.

«Пари НН» после первых двух туров весны в РПЛ занимает девятое место. В активе команды 28 очков, отставание от шестой позиции – всего лишь три балла.

В 21-м по счёту туре Премьер-лиги команда Сергея Юрана сыграет против калининградской «Балтики» в гостях, участницы борьбы за сохранение места в элите.