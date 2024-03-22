Игорь Дивеев, центральный защитник московского ЦСКА в последнее время стал известен своей травматичностью. Вот и в третьем матче после возобновления сезона весной Игорь травмировался, случилось это в игре против «Ростова» (2:0) в Кубке России.

Но как сообщил Эдуард Безуглов, врач ЦСКА не всё так страшно – Игорь уже через несколько дней вернётся в общую группу «армейцев».

«Ежедневный мониторинг позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Надеемся, в ближайшие 4–6 дней они [Игорь Дивеев, а также его травмированный одноклубник Матвей Кисляк] приступят к тренировкам в общей группе», - гласит видеозапись от пресс-службы ЦСКА.

Масалитин: «Нельзя было сразу выпускать Дивеева на 90 минут»