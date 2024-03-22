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«Спартак» ищет замену Промесу – установлен дедлайн эксклюзив

22 Марта 2024 • 20:02 Комментировать

Квинси Промес недавно был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов. Футболиста теперь могут экстрадировать на родину, где ранее он получил два тюремных срока. Промес подал апелляции, но они пока не были рассмотрены.

Учитывая ситуацию, «Спартак» ищет Промесу замену. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб установил дедлайн – найти нового игрока в атаку планируется до конца июня. По нашим данным, переговоры с кандидатами должны начаться в мае.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл 21 матч. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

«Спартак» перестал платить Промесу

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