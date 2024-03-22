«Спартак» перестал платить Промесу

Нападающий Квинси Промес с начала марта не получает от «Спартака» заработную плату. Как сообщает телеграм-канал Baza, нидерландский футболист не выполняет условия контракта, поэтому «красно-белые» перестали ему платить. При этом отмечается, что расторгать трудовое соглашение с Промесом «Спартак» пока не планирует.

Не выплачивая зарплату Промесу, «Спартак» до конца нынешнего сезона может сэкономить около одного миллиона евро.

Как известно, Квинси Промес в настоящий момент находится под арестом в ОАЭ. В обозримом будущем может произойти экстрадиция футболиста в Нидерланды. На родине Промес получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам. Игрок подал апелляции.

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