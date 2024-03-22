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Кудряшов высказался о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

22 Марта 2024 • 17:56 Комментировать

Экс-футболист сборной России Фёдор Кудряшов высказался об известном тренере Станиславе Черчесове. По словам Кудряшова, он хотел бы увидеть возвращение Черчесова к тренерской работе.

Стоит сказать, что недавно слухи связывали Черчесова со «Спартаком». Кудряшов считает, что специалист серьёзно изменил бы игру московской команды.

«Если он сейчас пришёл бы в «Спартак», то кардинально поменял бы игру. В команде собраны очень качественные футболисты, но чего-то всегда не хватает, и прежде всего стабильности», - цитирует Кудряшова Metaratings.

Напомним, что прошлым летом Станислава Черчесова уволили из «Ференцвароша» после провала венгерской команде в квалификации Лиги чемпионов.

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Спартак Москва Станислав Черчесов Фёдор Кудряшов ещё теги
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